Санкции США, которые как минимум притормозили строительство «Северного потока-2», больно ударили по самолюбию России

В «Газпроме» уже заявили, что достроят газопровод собственными силами, однако это – выдавания желаемого за действительно, пишет блогер Кирилл Сазонов.

Замглавы «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что газопровод построен на 94%. Правда, она умолчала о том, что субподрядчиками выступали компании из Европы с огромным опытом и технологическими ресурсами для прокладки труб по дну моря. Их и так не много, а после американских санкций они, от греха подальше, отказываются работать с российским газовым гигантом.

Что же касается мощностей РФ, то у нее есть лишь один-единственный корабль для выполнения подобных задач, который находится на Дальнем Востоке. Хотя какое на самом деле состояние флота России, все хорошо усвоили на примере авианосца «Адмирал Кузнецов», который задымил все соцсети кадрами пожара в конце декабря.

В сложившейся ситуации, считает Сазонов, россиянам остается только демонстративно жалеть о политической составляющей вопросами. Та же Бурмистрова заявила, что полвека назад, когда строились газопроводы в Европу, никто и подумать не мог, что они «могут оказаться разорваны политическими противоречиями».

«Вот как запели, просто оцените слог!.. А надо было думать. Понимаю, для руководства РФ и его сторонников занятие непривычное, думать трудно, скучно, болит голова, но это необходимо. Попробуйте. Когда в 2014 году россияне под радостные вопли «Крымнаш» оккупировали Крым и устроили войну на Донбассе - просто могли подумать о «политических противоречиях?» О последствиях? Ведь читают же в РФ Ильфа и Петрова, помнят героя Паниковского и должны понимать, что нарушителей конвенции всегда бьют...», – подытожил блогер.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин, открывая с президентом Турции Реджепом Эрдоганом «Турецкий поток», обманул сам себя, ведь Турция – это далеко не покладистая Украина. Для РФ это –заведомо убыточный проект, и с его помощью Россия добилась только того, что поменяла транзитера.

Напомним, Эрдоган сговорился с Путиным и ударил по Украине.

Как сообщала Politeka, США подпортили планы Путина, новые санкции изобразили яркой карикатурой.