Над Україною нависла серйозна небезпека, адже російські бойовики можуть домогтися розведення сил у стратегічно важливому місці

Якщо Російська Федерація зможе домогтися розведення сил у напрямку КПП "Гнутово", це фактично відкриє наступ проросійських бойовиків на Маріуполь. Таке попередження зробив військовий оглядач Михайло Жирохов для журналістів видання Апостроф.

За його словами, в ОРДЛО готові до наступу, але тільки до локального, адже у бойовиків немає ні сил, ні коштів, щоб зробити глобальний наступ в Україну. Українські військові вирішили убезпечити території у яких бойовики можуть зробити прорив, тому усіяли там мінні поля. Військовий оглядач пояснив, що в разі наступу бойовиків, то їх втрати будуть масштабними.

Михайло Жирохов також додав, що подальший розвиток ситуації в усьому залежить від того, які переговори пройдуть між Україною і Росією в Мінському форматі. Для України все може стати дуже погано, якщо РФ доб'ється розведення в трьох точках з боку України.

"Зараз планується відведення в трьох точках з боку України та шести з боку ОРДЛО. Узгоджена лише одна - на напрямку КПП "Гнутово". Це на Приазов'ї. Фактично це відкриває наступ на Маріуполь, але в стратегічному плані цей напрямок має мінімальне значення - там степова зона і дуже мало населених пунктів", - висловив свою думку Жирохов.

Експерт звернув увагу на те, що рішення розвести війська на трьох попередніх ділянках було невірним. Адже тепер бойовики і російські кадрові військові постійно влаштовують провокації і обстрілюють місцевих.

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