Над Украиной нависла серьезная опасность, ведь российские боевики могут добиться разведения сил в стратегически важном месте

Если Российская Федерация сможет добиться разведения сил в направлении КПП "Гнутово", это фактически откроет наступление пророссийских боевиков на Мариуполь. Такое предупреждение сделал военный обозреватель Михаил Жирохов для журналистов издания Апостроф.

По его словам, в ОРДЛО готовы к наступлению, но только к локальному, ведь у боевиков нет ни сил, ни средств, чтобы сделать глобальное наступление в Украину. Украинские военные решили обезопасить территории у которых боевики могут сделать прорыв, поэтому усеяли там минные поля. Военный обозреватель объяснил, что в случае наступления боевиков, то их потери будут огромными.

Михаил Жирохов также добавил, что дальнейшее развитие ситуации во всем зависит от того, какие переговоры пройдут между Украиной и Россией в Минском формате. Для Украины все может стать очень плохо, если РФ добьется разведения в трех точках со стороны Украины.

"Сейчас планируется отвод в трех точках со стороны Украины и шести со стороны ОРДЛО. Согласована лишь одна - на направлении КПП "Гнутово". Это на Приазовье. Фактически это открывает наступление на Мариуполь, но в стратегическом плане это направление имеет минимальное значение - там степная зона и очень мало населенных пунктов", - выразил свое мнение Жирохов.

Эксперт обратил внимание на то, что решение развести войска на трех предыдущих участках было неверным. Ведь теперь боевики и российские кадровые военные постоянно устраивают провокации и обстреливают местных.

Напомним, известный россиянин рассказал, кто сдал Донбасс, и обратился к Зеленскому.

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