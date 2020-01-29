В «Л/ДНР» придумали, як поповнити сили на фронті за рахунок місцевого населення, котре воювати категорично не бажає

Окупаційна влада РФ на чолі з місцевими «вождями республік» за рахунок погіршення соціально-економічного становища населення ОРДЛО взялася забезпечити приплив громадян на службу в терористичних військах.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Донбас».

За інформацією журналістів, в «республіках» штучно створюються всі умови для запобігання працевлаштування тих, кого раніше залучали до мобілізаційних зборів, але хто відмовився від призову.

В органах так званої «державної безпеки» створено нові підрозділи нібито для боротьби із злочинами в економічній сфері. Головне їх завдання – підробка підстав для ліквідації підприємств будь-якої форми власності, керівництво яких не горить ентузіазмом в плані відправки своїх співробітників на військову службу у складі російсько-німецьких окупаційних військ.

Разом з тим місцеві військкомати дуже активізувалися в частині призову на військову службу працівників, які будуть вивільнені у зв'язку із закриттям підприємств, де вони працювали.

Така практика частково пояснює той момент, що за останні кілька років в «Л/ДНР» було закрито стільки шахт, заводів і підприємств. Саме тому серед жителів окупованих територій знаходяться ті, хто йде воювати в загони бойовиків. Разом з тим, рядові солдати незаконних воєнізованих формувань з числа місцевих скаржаться на скотиняче ставлення до них з боку командирів.

«Цікаво, скільки проживе «держава», армія якоъ ненавидить «республіку», в якій живе?», – ставить автор риторичне запитання.

Нагадаємо, відомий росіянин розповів, хто здав Донбас, і звернувся до Зеленського.

Як повідомляла Politeka, кара наздогнала бойовиків «ЛДНР», почалася зачистка командирів.

Також Politeka писала, що поїздка в Україну трагічно закінчилася для десятків жителів ОРДЛО.