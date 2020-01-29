В «Л/ДНР» придумали, как пополнить силы на фронте за счет местного населения, которое воевать категорически не желает

Оккупационные власти РФ во главе с местными «вождями республик» за счет ухудшения социально-экономического положения населения ОРДЛО взялись обеспечить приток граждан на службу в террористических войсках.

Об этом сообщает информационное агентство «Донбасс».

По информации журналистов, в «республиках» искусственно создаются все условия для предотвращения трудоустройства тех, кого ранее привлекали к мобилизационным сборам, но кто отказался от призыва.

В органах так называемой «государственной безопасности» созданы новые подразделения якобы для борьбы с преступлениями в экономической сфере. Главная их задача – подделка оснований для ликвидации предприятий любой формы собственности, руководство которых не горит энтузиазмом в плане отправки своих сотрудников на военную службу в составе российско-оккупационных войск.

Вместе с тем местные военкоматы очень активизировались в части призова на военную службу работников, которые будут уволены в связи с закрытием предприятий, где они трудились.

Такая практика отчасти объясняет тот момент, что за последние несколько лет в «Л/ДНР» было закрыто столько шахт, заводов и предприятий. Именно поэтому среди жителей оккупированных территорий находятся те, кто идет воевать в загоны боевиков. Вместе с тем, рядовые солдаты незаконных военизированных формирований из числа местных жалуются на скотское отношение к ним со стороны командиров.

«Интересно, сколько проживет «государство», армия которого ненавидит «республику», в которой живет?», – задает автор риторический вопрос.

Напомним, известный россиянин рассказал, кто сдал Донбасс, и обратился к Зеленскому.

Как сообщала Politeka, кара настигла боевиков «ЛДНР», началась зачистка командиров.

Также Politeka писала, что поездка в Украину трагично закончилась для десятков жителей ОРДЛО.