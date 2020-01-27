«Мері Поппінс» Наталія Андрейченко безслідно пропала в Мексиці

Наталія Андрейченко, яка перебуває у Мексиці, вже більше доби не виходить на зв'язок з близькими. Про це пише Politeka.net з посиланням на особисту сторінку актриси у соцмережі instagram.

За словами близьких, 63-річна актриса вже більше доби не виходить на зв'язок, а перед цим скаржилася на погане самопочуття.

«Наталя не виходить на зв'язок вже більше доби. У суботу вона була в гостях у подруги Марет у Канкуні, поїхала в 3 години дня, сказавши про погане самопочуття і втому, її хилило в сон... (в останні дні у неї йшла напружена підготовка до запуску одного проекту). Після того, як вона сіла в машину, більше не виходила на зв'язок... Їхати близько години за кермом», – написав у мережі PR-директор Наталії Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, яка стала відомою завдяки ролям у фільмах «Військово-польовий роман», «Мері Поппінс, до побачення», є свій будинок в Мексиці, де вона і проживає на постійній основі.

“Ми намагаємося зв'язатися з її сином і дізнатися хоч щось. Ми всі дуже переживаємо, щоб нічого не сталося", – повідомив директор актриси Ян Трунцев. Поки представники Андрейченко не заявляли в поліцію.

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«Дякую Маркт за оперативний зв'язок зі мною. Я особисто дзвоню і пишу Натальї, дзвінки не проходять ні на російську номер, ні на американський. На цей момент ми намагаємося зв'язатися з її сином і дізнатися хоч щось. Ми всі дуже переживаємо, щоб нічого не сталося. Як тільки будуть новини, ми обов'язково вам повідомимо», – додав Трунцев.

В коментарях шанувальники актриси почали будувати здогади, що могло з нею трапиться в дорозі.

«Може і погано стала в дорозі? Машина перекинулася і де лежить і ніхто не бачить!😮😢», «Зателефонуйте доньці, Максиму Ісаакович, може вона зідзвонювалася з кимось з них, мало 😳», «Якщо вона в Швейцарії, додзвонитесь до відділення поліції того округу або міста. В якому вона була останній раз. Вони дадуть вам точну інформацію.», «ого, нехай все буде добре!!!», «обдзвонювали Лікарні?😰😰», «Ой, це чтоооо», «Що ж таке», – пишуть в мережі.

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