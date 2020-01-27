«Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко безследно пропала в Мексике

Находящаяся в Мексике Наталья Андрейченко уже больше суток не выходит на связь с близкими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу актрисы в соцсети инстаграм.

По словам близких, 63-летняя актриса уже больше суток не выходит на связь, а перед этим жаловалась на плохое самочувствие.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – написал в сети PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев.

У артистки, которая стала известной благодаря ролям в фильмах «Военно-полевой роман», «Мэри Поппинс, до свидания», есть свой дом в Мексике, где она и проживает на постоянной основе.

“Мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось", — сообщил директор актрисы Ян Трунцев. Пока представители Андрейченко не заявляли в полицию.

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«Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим», – добавил Трунцев.

В комментариях поклонники актрисы начали строить догадки, что могло с ней случится в дороге.

«Может и плохо стала в дороге? Машина перевернулась и где-то лежит и никто не видит!😮😢», «Позвоните дочке, Максиму Исааковичу, может она созванивалась с кем-то из них, мало ли 😳», «Если она в Швейцарии, дозвонитесь до отделения полиции того кантона или города. В котором она была последний раз. Они дадут вам точную информацию.», «ого, пусть все будет хорошо!!!», «Больницы обзванивали?😰😰», «Ой, это чтоооо», «Что же такое», – пишут в сети.

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