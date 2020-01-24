В мережу потрапив новий запис з бесідою Олексія Гончарука з представниками уряду, на якому вони обговорюють, як змусити українські міста купувати дорогий газ



Як повідомляється в Телеграм-каналі Знай UA, новий запис розмови українських топ-чиновників було опубліковано на Youtube-каналі «СТЕНОГРАМА НАРАДИ» (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Окрім Гончарука там можна почути голоси міністра енергетики Олексія Оржеля, голови Мінрегіону Олени Бабак, міністра економіки Тимофія Милованова, заступника міністра фінансів Василя Шкуракова і голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Всі разом вони обговорюють, як переконати МВФ у необхідності підвищення цін на газ для населення.

Також Знай.юа повідомляє, що запис було зроблено ще у вересні 2019 року на нараді членів уряду з газу з представником «Нафтогазу». Спочатку вона проходила без прем'єр-міністра, і в якийсь момент Милованов поцікавився: «А хто керує цим збіговиськом?». Коли міністру економіки повідомили, що у відсутність прем'єра головним буде він, той оголосив перерву.

Потім чиновники почали обговорювати, що буде з цінами на газ, якщо їх перестати стримувати.

«Якщо буде підвищення цін на газ, то ми навіть не зможемо закласти цей тариф для постачальників тепла. Постачальники згенерують борги», - заявив Оржель.

Він зазначив, що це може статися через відміну ПСО (покладання соціальних зобов'язань), і запропонував переконати МВФ відкласти відповідне рішення до кінця опалювального сезону.

«Цього не буде. Вони на це не підуть. Потрібно обгрунтувати це якоюсь логікою», - заперечив у відповідь Гочарук.

Чиновники говорили про те, що навіть великі українські міста не погодяться на закупівлю дорогого газу після скасування ПСО. Тоді Коболєв запропонував, щоб міста закуповували газ наперед за рахунок поворотної фінансової допомоги. У відповідь Бабак зауважила, що для введення такої схеми доведеться змінювати Бюджетний кодекс, щоб міста могли брати гроші з бюджету розвитку. При цьому вона зауважила, що витрати на газ – це витрати споживання, а не розвитку.

«Вони нічого не зекономлять. Вони все втратять. Заощадить держава на субсидії, але не місцеве самоврядування. Це ресурс місцевого самоврядування на розвиток, яким ви проавансуєте витрати споживання», - підкреслила міністр.

При цьому Гончарук засумнівався в тому, що МВФ погодиться на таку схему.

«Дуже проста історія. Розповідають казки. Але якщо б ти був на їхньому місці, то сказав би "товариші папуаси», - заявив прем'єр.

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