В сеть попала новая запись с беседой Алексея Гончарука с представителями правительства, на которой они обсуждают, как заставить украинские города закупать дорогой газ



Новая запись разговора украинских топ-чиновников была опубликована на Youtube-канале «СТЕНОГРАМА НАРАДИ» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На ней помимо Гончарука там можно услышать голоса министра энергетики Алексея Оржеля, главы Минрегиона Алены Бабак, министра экономики Тимофея Милованова, замминистра финансов Василия Шкуракова и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Все вместе они обсуждают, как убедить МВФ в необходимости повышения цен на газ для населения.

Известно, что запись была сделана еще в сентябре 2019 года на совещании членов правительства по газу с представителем «Нафтогаза». Сначала оно проходило без премьер-министра, и в какой-то момент Милованов поинтересовался: «А кто руководит этим сборищем?». Когда министру экономики сообщили, что в отсутствие премьера главным будет он, тот объявил перерыв.

Затем чиновники начали обсуждать, что будет с ценами на газ, если их перестать сдерживать.

«Если будет повышение цен на газ, то мы даже не сможем заложить это тариф для поставщиков тепла. Поставщики сгенерируют долги», - заявил Оржель.

Он отметил, что это может случиться из-за отмены ВСО (возложения социальных обязательств), и предложил убедить МВФ отложить соответствующее решение до конца отопительного сезона.

«Этого не будет. Они на это не пойдут. Нужно обосновать это какой-то логикой», - возразил в ответ Гочарук.

Чиновники говорили о том, что даже крупные украинские города не согласятся на закупку дорогого газа после отмены ВСО. Тогда Коболев предложил, чтобы города закупали газ наперед за счет возвратной финансовой помощи. В ответ Бабак заметила, что для введения такой схемы придется менять Бюджетный кодекс, чтобы города могли брать деньги из бюджета развития. При этом она заметила, что затраты на газ – это затраты потребления, а не развития.

«Они ничего не сэкономят. Они все потеряют. Сэкономит государство на субсидиях, но не местное самоуправление. Это ресурс местного самоуправления на развитие, которым вы проавансируете затраты потребления», - подчеркнула министр.

При этом Гончарук усомнился в том, что МВФ согласится на такую схему.

«Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на их месте, то сказал бы "товарищи папуасы», - заявил премьер.

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