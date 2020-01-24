Російський публіцист Олександр Невзоров вважає, що звільнення Криму і Донбасу відбудеться природним чином

Він заявив, що в РФ не вистачить ресурсів довго утримувати Крим і Донбас.

"Вважаю, якщо Україні ще будуть потрібні ці землі, швидше за все, вона їх отримає назад. Просто тому, що у Росії немає ні кадрових, ні фінансових можливостей нескінченно все це тягнути. Ми бачимо на прикладі Донбасу, що планувалось це як якась красива, романтична історія поширення "русского мира", але все знову-таки впиралося у відсутність виконавців. І замість якихось московських лицарів у сяючих обладунках туди прийшли просто "урки" різного ступеня романтичності, які виявилися звичайними кримінальниками, не здатними ні на що, крім як утримувати ситуацію терором, набивати підвали трупами. Це не може тривати довго, конфлікт на Донбасі завершиться природним чином", – розповів Невзоров.

Раніше ми писали, що існує вагомий привід, щоб тебе викликали "на килим" в Кремль - сказати фразу "Слава Україні!".

Про це розповів відомий російський публіцист та блогер Олександр Невзоров.

"Заходячи в Кремль, кажеш чиновнику – "Слава Україні". Коли він починає шипіти, кажеш йому - відповідати треба "Героям слава", - інструктує він.

Невзоров розповів, що в останній раз з такими словами він приходив у путінське царство в 2014-2015 роках.

В кімнаті сидить чоловік п'ять і починають думати, що зі мною робити… Іноді було, що я взагалі стояв біля стіночки, мені не пропонували стілець", - розповів він про ситуації, коли його сварили.

"Я вмію будь-який трибунал перетворити в балаган і у мене це завжди поки виходило", - підкреслив публіцист.

Крім того, нещодавно ми писали, що Олександр Невзоров хльостко пройшовся по виступу президента РФ Володимира Путіна на Федеральних зборах.

У цьому контексті він пригадав один з циркових номерів, який колись бачив. Тоді циркового бобра підняли на жердинці під купол цирку, а він на величезній висоті, просто над публікою довго і рясно мочився з висоти в захоплені очі глядачів.

Публіцист зізнався, після виступу Володимира Путіна не може позбутися відчуття, що щорічне послання президента РФ дуже нагадувало те "бобрівське шоу" з тією тільки різницею, що наш бобер вирішив замінити цирк в кінці номеру".

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.