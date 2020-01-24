Під будівлею Державного бюро розслідувань зібралися депутати, які намагаються прорватися всередину

24 січня депутати зібралися у ГБР і виступили з протестом про призначення заступника голови ДБР Олександра Бабікова, пише Politeka.net. Відомо, що останній був адвокатом втікача-президента Віктора Януковича.

За словами протестувальників, таке призначення дуже скандальне і суперечить правильній політиці.

З'явилися кадри, як у людей терпець урвався і вони намагаються прорватися в будівлю:

Відомо, що 24 січня об 11:00 в ГБР призначений допит колишнього президента Петра Порошенка.

Справа стосується можливої державної зради під час підписання «Мінських угод».

Також, відзначимо, що зараз під будівлею Держбюро розслідувань проходить кілька мітингів. Крім зазначеного, який стосується призначення Бабікова, люди вийшли проти Петра Порошенка і проти чинного президента Володимира Зеленського.

За останніми даними, Петро Порошенко з'явився на допит. Підкреслимо, у разі неявки в цей раз екс-гаранта очікував би примусовий привід.

Нагадаємо, телеведучий програми «Не добрий вечір» Ігор Лесев повідомив, що ситуація з Державним бюро розслідування може стати критичною.

За його словами, він ставиться до НАБУ, САП, НАПС, Антикорсуду та ДБР скептично. На його думку, служби займаються безглуздими справами.

"У нас в країні був цілий набір силових структур. Міліція, прокуратура, СБУ, суди. Як воно працювало – ми всі пам'ятаємо. Працювало хрено*о. Як стара беушна машина. Але «хрено*о» - це теж оцінка роботи», - зазначив він.

ДБР можна було вважати однією з єдиних структур, яку «не контролювали ззовні». Тепер же в неї спробують зайти люди Порошенка, проти якого ця структура і відкривала кримінальні провадження.

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Указ з'явився на сайті президента України.

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