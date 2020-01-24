Співачка розповів, як потрапляння в чорний список Мінкультури України вплинуло на її життя

Російська співачка Валерія розповіла про своє ставлення до України

Валерія висловила думку, чи вважає заслуженим потрапляння в чорний список Мінкультури України, передає Politeka.

"Я б сказала, що навіть найменшого приводу не було. Просто сфабрикували справу про «ворога народу». Виправдовуватися не збираюся, я ніколи не виступала і не виступлю проти України. Те, що я підтримала референдум в Криму… Якщо вони вважають, що можуть забороняти думати по-іншому, — заради бога, тоді мені з ними не по дорозі", - заявила співачка.

Валерія також зазначила, що заборона практично не торкнулась її фінансового стану.

"У фінансовому плані мінімально: останні роки Україна перебувала в досить жалюгідному економічному стані, вже давно ми не проводили великих турів, як на початку 2000-х, коли дійсно багато гастролювали по Україні", - зазначила співачка.

Раніше, скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив, що чим швидше Росія введе війська, тим менше загине українців.

На його думку, на такий крок Росію змушують піти, в тому числі, і обставини.

"Тому що якщо цього не буде (введення військ) , то почнуться хвилювання і у нас (ред. - в Росії). Злякаються олігархи. Покотиться кривавий вал репресій", - сказав актор.

На думку актора, "чим швидше Росія введе в Україні війська, тим менше загине українців".

"Сподіваюся, що введуть. Я не бачу жодного цивілізованого виходу. Це ж жах, що відбувається. Слов'яни рубають слов'ян. Це той гордіїв вузол, який треба розрубати один раз. Взявши на себе відповідальність. Всім же зрозуміло, що Америка від нас не відстане. Війна буде. Нікуди ти дінешся, адже ми їй невигідні. Несподівано раптом одужали. А це їм не подобається", - заявив Охлобистін.

Нагадаємо, Валерія зробила раптову заяву про Зеленского.

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