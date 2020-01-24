Певица рассказал, как попадание в черный список Минкультуры Украины повлияло на ее жизнь

Российская певица Валерия рассказала о своем отношении к Украине

Валерия высказала мнение, считает ли заслуженным попадание в черный список Минкультуры Украины, передает Politeka.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины. То, что я поддержала референдум в Крыму… Если они считают, что могут запрещать думать по-другому, — ради бога, тогда мне точно с ними не по пути", - заявила российская певица.

Валерия также отметила, что запрет практически не коснулся ее финансового состояния.

"В финансовом плане минимально: последние годы Украина находилась в достаточно плачевном экономическом состоянии, уже давно мы не проводили там больших туров, как в начале 2000-х, когда действительно много гастролировали по Украине", - отметила певица.

Ранее, скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил, что чем быстрее Россия введет войска, тем меньше погибнет украинцев.

По его мнению, на такой шаг Россию вынуждают пойти, в том числе, и обстоятельства.

"Потому что если этого не будет (введения войск) , то начнутся волнения и у нас (ред. - в России). Испугаются олигархи. Покатится кровавый вал репрессий", - сказал актер.

По мнению актера, "чем быстрее Россия введет в Украине войска, тем меньше погибнет украинцев".

"Надеюсь, что введут. Я не вижу никакого цивилизованного выхода. Это же ужас, что происходит. Славяне рубят славян. Это тот гордиев узел, который нужно разрубить один раз. Взяв на себя ответственность. Всем же понятно, что Америка от нас не отстанет. Война будет. Никуда ты денешься, ведь мы ей невыгодны. Неожиданно вдруг выздоровели. А это им не нравится", - заявил Охлобыстин.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

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