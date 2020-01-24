Українцям готують різке зростання штрафів за неправильне парковкуваггя, що має упорядкувати трафік, йдеться в сюжеті 24 каналу

Діюча система залучення порушників правил парковки до відповідальності малорезультативна через неефективний механізм фіксації порушень і штрафів, які не лякають водіїв. У зв'язку з цим в Україні хочуть перейняти європейську практику покарань.

До парламенту вже внесено законопроект "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів". Документ покликаний суттєво збільшити розмір покарань за неправильну парковку.

За стоянку в недозволеному місці замість 510 гривень доведеться сплатити 3400 гривень;

За зупинку на місці для водіїв з інвалідністю штраф зросте до 34 тисячі гривень;

34 тисячі також доведеться платити любителям без підстав використовувати знак "водій з інвалідністю".

70% від сум стягнутих штрафів піде в місцеві бюджети, що повинно сприяти їх кращому адміністрування.

Методи фіксації порушення автори законопроекту теж хочуть змінити. Факт порушення правил паркування відтепер будуть фіксувати за допомогою фото. Точніше, для доказу провини потрібно буде зробити три фото з різних ракурсів. На них має бути видно заїзд коліс авто порушника за розмітку території забороненої паркуванням.

В якості доказів у судах також можна буде використовувати записи камер відеоспостереження.

Раніше ми повідомляли, що для водіїв в Україні збільшили податок під час продажу автомобіля. А саме, три ставки, які сплачує продавець у разі відчуження авто або іншого транспорту, тоді як раніше їх було дві.

Нагадаємо, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

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