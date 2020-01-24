Украинцам готовят резкий рост штрафов за неправильную парковку, что должно упорядочить трафик, говорится в сюжете 24 канала

Действующая система привлечения нарушителей правил парковки к ответственности малорезультативна из-за неэффективного механизма фиксации нарушений и штрафов, которые не пугают водителей. В связи с этим в Украине хотят перенять европейскую практику наказаний.

В парламент уже внесен законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение правил остановки, стоянки транспортных средств". Документ призван существенно увеличить размер наказаний за неправильную парковку.

За стоянку в неположенном месте вместо 510 гривен придется платить 3400 гривен;

За остановку на месте для водителей с инвалидностью штраф вырастет до 34 тысячи гривен;

34 тысячи также придется платить любителям без оснований использовать знак "водитель с инвалидностью".

70% от сумм взысканых штрафов пойдет в местные бюджеты, что должно способствовать их лучшему администрированию.

Методы фиксации нарушения авторы законопроекта тоже хотят изменить. Факт нарушения правил парковки отныне будут фиксировать с помощью фото. Точнее, для доказательства вины нужно будет сделать три фото с разных ракурсов. На них должен быть виден заезд колес авто нарушителя за разметку территории с запрещенной парковкой.

В качестве доказательств в судах также можно будет использовать записи камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали, что для водителей в Украине увеличили налог во время продажи автомобиля. А именно, три ставки, которые платит продавец в случае отчуждения авто или другого транспорта, тогда как ранее их было две.

Напомним, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Как сообщала Politeka, штрафы будут до 85 тысяч, Зеленский подписал новый жесткий закон: кому и за что придется платить.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.