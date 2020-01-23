Використовувати такі документи поки можна не скрізь

Вже наприкінці лютого українцям дозволять "оцифрувати" документи, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу МВС

Закордонний біометричний паспорт та ID-картка стануть доступними для використання в електронному форматі наприкінці лютого. Онлайн-формат не стане заміною традиційних паспортів, втім такими документами можна буде користуватися протягом подорожей чи для покупок.

"Наприкінці лютого на нас чекає важлива новація від Державної міграційної служби України. "Дія" анонсувала ID-картку та закордонний паспорт у смартфоні", - йдеться в повідомленні МВС.

Також у міністерстві наголосили, що "паспорт у смартфоні" - може знадобитися в кількох випадках.

"Цифровий варіант ID-картки та закордонного паспорта може знадобитися, наприклад, під час поїздок залізничним або повітряним транспортом у межах країни або в інших життєвих ситуаціях, про що ми згодом обов'язково розповімо докладніше", - додали у пресслужбі.

Чи будуть розширюватися сфери використання таких документів, поки не відомо. В прес-службі лише пояснили, що робота щодо впровадження "паспортів у смартфоні" триває.

Ми раніше писали, що у контексті переходу до “держави в смартфоні” вукраїнцям замінятимуть внутрішні паспорти на паспорти з електронним підписом. Такий паспорт стане єдиним документом, який ідентифікує людину.

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