Использовать такие документы пока можно не везде

Уже в конце февраля украинцам позволят "оцифровать" документы, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу МВД

Заграничный биометрический паспорт и ID-карта станут доступными для использования в электронном формате в конце февраля. Онлайн-формат не станет заменой традиционных паспортов, впрочем такими документами можно будет пользоваться в ходе путешествий или для покупок.

"В Конце февраля нас ждет важная новация от Государственной миграционной службы Украины. "Дія" анонсировала ID-карточку и загранпаспорт в смартфоне", - говорится в сообщении МВД.

Также в министерстве отметили, что "паспорт в смартфоне" - может понадобиться в нескольких случаях.

"Цифровой вариант ID-карты и заграничного паспорта может понадобиться, например, во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны или в других жизненных ситуациях, о чем мы позже обязательно расскажем подробнее", - добавили в пресс-службе.

Будут ли расширяться сферы использования таких документов, пока не известно. В пресс-службе лишь пояснили, что работа по внедрению "паспортов в смартфоне" продолжается.

Мы ранее писали, что в контексте перехода к “государству в смартфоне” украинцам будут заменять внутренние паспорта на паспорта с электронной подписью. Такой паспорт станет единственным документом, который идентифицирует человека.

Также напоним, что в Украине появилось новое приложение, которое значительно упростит жизнь не только предпринимателям, а и для большинства украинцев. Приложение даст возможность пользователям формировать, подписывать, отправлять и выдавать чеки установленного формата, открывать и закрывать смены, а также просматривать необходимые данные в режиме онлайн.

Напомним, украинцев огорошили новым безвізом: мечта путешественников.

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