Російський журналіст Володимир Познер опублікував відео, в якому розповів, хто винен у конфлікті між Києвом та Кремлем



Журналіст зазначив, що президент України Володимир Зеленський всіляко намагається вивести Україну з того стану, в якому вона опинилася.

Також він прагне до того, щоб нормалізувати відносини з РФ, але не як молодшого брата, а хоче бути на рівних. «Причому іншого способу спілкуватися з Україною, просто немає».

Розмірковуючи про те, хто ж насправді винен у тому, що сталося між українською державою і Російською Федерацією конфлікті, російський телеведучий Познер заявив:

«Все сталося таким чином, що ми з Україною ще довго не зможемо бути близькими. Я гарантую це. Вони не забудуть нам цього! Так що ж виходить, ми винні? І я вважаю, що так, багато в чому винні саме ми. Відношення і політика Росії до України була помилковою. Але зараз з'являється можливість вийти з такого стану», - заявив Познер.

Раніше ми писали, що українці є набагато більш волелюбним народом, ніж росіяни. Таку думку висловив російський телеведучий і журналіст Володимир Познер.

За його словами, саме через це зараз російсько-українські відносини знаходяться на такому рівні.

«Ось що мене дивує. Чому українці, на яких, давайте скажемо відверто, Росія завжди дивилася як на молодшого брата, поблажливо, чому вони настільки більше волелюбні, ніж ми? Чому вони виходять на вулиці? Все-таки інша історія, мабуть, щось там не так. Начебто дуже схожі, одна релігія, мова дуже схожа, а ось тим не менш — дуже різні. На насправді зовсім несхожі. Це мене дуже цікавить», заявив Познер.

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