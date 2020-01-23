Российский журналист Владимир Познер опубликовал видео, в котором рассказал, кто виновен в конфликте между Киевом и Кремлем



Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский всячески пытается вывести Украину из того состояния, в которой она оказалась.

Также он стремится к тому, чтобы нормализовать отношения с РФ, но не в качестве младшего брата, а хочет быть на равных. «Причем другого способа общаться с Украиной, просто нет».

Рассуждая о том, кто же на самом деле виновен в произошедшем между украинским государством и Российской Федерацией конфликте, российский телеведущий Познер заявил:

«Все произошло таким образом, что мы с Украиной еще долго не сможем быть близкими. Я гарантирую это. Они не забудут нам этого! Так что же получается, мы виноваты? И я считаю, что да, во многом виноваты именно мы. Отношение и политика России к Украине была ошибочной. Но сейчас появляется возможность из такого состояния выйти», - заявил Познер.

Ранее мы писали, что украинцы являются гораздо более свободолюбивым народом, чем русские. Такое мнение выразил российский телеведущий и журналист Владимир Познер.

По его словам, именно из-за этого сейчас российско-украинские взаимоотношения находятся на таком уровне.

«Вот что меня удивляет. Почему украинцы, на которых, давайте скажем откровенно, Россия всегда смотрела как на младшего брата, снисходительно, почему они настолько более свободолюбивы, чем мы? Почему они выходят на улицы? Все-таки другая история, видимо, что-то там не так. Вроде очень похожи, одна религия, язык очень похож, а вот тем не менее — очень разные. На самом деле совсем непохожи. Это меня очень интересует», — заявил Познер.

Напомним, Владимир Познер сделал откровенное признание о страшной болезни.

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