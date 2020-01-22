Він каже, що все заробив займаючись підприємництвом

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виклав свою електронну декларацію

Як передає Politeka.net у декларації він вказав, що заробив майже 2 млрд грн доходу (1 789 000 972), за його словами, займаючись підприємницькою діяльностю.

Ще майже 60 тис. гривень Гончарук вказав в якості заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання".

Банківські рахунки глави Кабміну дійсно вражають. У Гончарука знайшлися 158 000 361 гривень, 84 000 доларів і 36000 євро. Ще майже 100 000 гривень у нього зберігатися готівкою.

Якщо судити по його декларації за 2018 рік, то у прем'єра немає навіть власної квартири. А він прописаний в квартирі брата, яка перебуватиме у Чернігові.

Машина у прем'єра далеко не преміального класу, але і не економ: Jaguar X-Type 2007 року.

Крім цього, Гончарук зазначив, що він є членом одразу кількох громадських організацій.

Нещодавно ми писали, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30 %.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.