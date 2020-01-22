Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук виклав свою електронну декларацію
Як передає Politeka.net у декларації він вказав, що заробив майже 2 млрд грн доходу (1 789 000 972), за його словами, займаючись підприємницькою діяльностю.
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Ще майже 60 тис. гривень Гончарук вказав в якості заробітної плати в громадській організації "Офіс ефективного регулювання".
Банківські рахунки глави Кабміну дійсно вражають. У Гончарука знайшлися 158 000 361 гривень, 84 000 доларів і 36000 євро. Ще майже 100 000 гривень у нього зберігатися готівкою.
Якщо судити по його декларації за 2018 рік, то у прем'єра немає навіть власної квартири. А він прописаний в квартирі брата, яка перебуватиме у Чернігові.
Машина у прем'єра далеко не преміального класу, але і не економ: Jaguar X-Type 2007 року.
Крім цього, Гончарук зазначив, що він є членом одразу кількох громадських організацій.
Нещодавно ми писали, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що у 124 містах України тарифи на тепло і гарячу воду за грудень 2019 року знизили на 30 %.
За словами Прем'єра, вартість послуг у бік зменшення перерахували 131 підприємство теплокомуненерго. Зокрема, зниження відбулося в 15 обласних центрах: Вінниці, Луцьку, Дніпропетровську, Житомирі, Запоріжжі, Кропивницького, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Чернігові, Києві.
При цьому перерахунок не проводили в Сумах, Черкасах, Чернівцях, Миколаєві та Полтаві.
Але в коментарях під постом прем'єра люди розповіли про свої цифри в платіжках і звинуватили Гончарука у брехні.
"Куди, маму твою, воно цікаво знижено? 1653 гривні в платіжці за 24 дні при середній температурі +4 у Рівному. Куди це вона, твою дивізію знижено?", "Як собі космічні зарплати нараховувати, так за день, а про зниження рахунків на газ вже скільки говорите і тільки у 124 містах і це не все в цих містах отримали платіжки із зменшенням.", "+10% порівняно з минулим місяцем. У дітей Полтава, минулий місяць 850, в цьому місяці - 1350. У прем'єра, напевно, якась своя особлива математика".
Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.
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