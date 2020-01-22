Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил свою электронную декларацию
Как передает Politeka.net, в декларации он указал, что заработал почти 2 млн грн дохода (1 789 972), по его словам, занимаясь предпринимательской деятельности.
Еще почти 60 тыс. гривен Гончарук указал в качестве заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования".
Банковские счета главы Кабмина действительно впечатляют. У Гончарука нашлись 158 000 361 гривен, 84 000 долларов и 36000 евро. Еще почти 100 000 гривен у него храниться наличными.
Если судить по его декларации за 2018 год, то у премьера даже нет собственной квартиры. А прописан он в квартире брата, которая находиться в Чернигове.
Машина у премьера далеко не премиального класса, но и не эконом: Jaguar X-Type 2007 года.
Помимо этого, Гончарук указал, что он является членом сразу нескольких общественных организаций.
Недавно мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30 %.
По словам Премьера, стоимость услуг в сторону уменьшения пересчитали 131 предприятие теплокоммунэнерго. В частности, снижение произошло в 15 областных центрах: Виннице, Луцке, Днепре, Житомире, Запорожье, Кропивницком, Львове, Одессе, Ровно, Тернополе, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Чернигове, Киеве.
При этом перерасчет не проводили в Сумах, Черкассах, Черновцах, Николаеве и в Полтаве.
Но в комментариях под постом премьера люди рассказали о своих цифрах в платежках и обвинили Гончарука во лжи.
"Куда, маму твою, оно интересно снижено? 1653 гривни в платёжке за 24 дня при средней температуре +4 в Ровно. Куда это оно, твою дивизию снижено?", "Как себе космические зарплаты начислять, так за день, а про понижение счетов на газ уже сколько говорите и только в 124 городах и это не все в этих городах получили платежки с уменьшением.", "+10% по сравнению с прошлым месяцем. У детей Полтава, прошлый месяц 850, в этом месяце - 1350. В премьера, наверное, какая-то своя особая математика".
Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.
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