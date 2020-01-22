Он говорит, что все заработал занимаясь предпринимательством

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выложил свою электронную декларацию

Как передает Politeka.net, в декларации он указал, что заработал почти 2 млн грн дохода (1 789 972), по его словам, занимаясь предпринимательской деятельности.

Еще почти 60 тыс. гривен Гончарук указал в качестве заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования".

Банковские счета главы Кабмина действительно впечатляют. У Гончарука нашлись 158 000 361 гривен, 84 000 долларов и 36000 евро. Еще почти 100 000 гривен у него храниться наличными.

Если судить по его декларации за 2018 год, то у премьера даже нет собственной квартиры. А прописан он в квартире брата, которая находиться в Чернигове.

Машина у премьера далеко не премиального класса, но и не эконом: Jaguar X-Type 2007 года.

Помимо этого, Гончарук указал, что он является членом сразу нескольких общественных организаций.

Недавно мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30 %.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.