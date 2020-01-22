Батько президента України Володимира Зеленського розповів про погрози

Олександр Зеленський зазначив, що не задоволений тим, що син-президент приставив до нього охорону, проте так належить, передає видання "Страна".

«Кому ми, старики, потрібні. Стрельнуть нас. Вова засмутиться. Це теж буде провокація», - каже батько гаранта.

Батько Зеленського розповів про один випадок, коли до них у квартиру почали дзвонити, а потім ломитись якісь люди, представившись родичами.

«Прийшли люди якісь, кажуть, вони наші родичі, а ми їх не знаємо. Дзвонили в двері, вимагали пустити в квартиру. Хлопці контролювали цю ситуацію», - розповів Олександр Зеленський.

Раніше ми писали, що батьки Володимира Зеленського справили враження на користувачів мережі.

Казахстанська журналістка Жанна Нурланова приїхала в гості до батьків президента України Володимира Зеленського — Римми та Олександра. Після чого представниця ЗМІ зізналася, що була приємно вражена добротою і щирістю цих людей.

Спочатку її зустрів біля під'їзду батько президента - Олександр Семенович. Потім чоловік запросив журналістку додому на каву.

Обстановка в квартирі — скромна, але все ж у ній було затишно — меблі, килими і багато червоного кольору.

Нагадаємо, Зеленського підловили з величезним целофановим пакетом.

Як повідомляла Politeka, Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація на межі.

Також Politeka писала, що Зеленський вперше розповів про відносини з Путіним.