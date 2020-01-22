Батько президента України Володимира Зеленського розповів про погрози
Олександр Зеленський зазначив, що не задоволений тим, що син-президент приставив до нього охорону, проте так належить, передає видання "Страна".
«Кому ми, старики, потрібні. Стрельнуть нас. Вова засмутиться. Це теж буде провокація», - каже батько гаранта.
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Батько Зеленського розповів про один випадок, коли до них у квартиру почали дзвонити, а потім ломитись якісь люди, представившись родичами.
«Прийшли люди якісь, кажуть, вони наші родичі, а ми їх не знаємо. Дзвонили в двері, вимагали пустити в квартиру. Хлопці контролювали цю ситуацію», - розповів Олександр Зеленський.
Раніше ми писали, що батьки Володимира Зеленського справили враження на користувачів мережі.
Казахстанська журналістка Жанна Нурланова приїхала в гості до батьків президента України Володимира Зеленського — Римми та Олександра. Після чого представниця ЗМІ зізналася, що була приємно вражена добротою і щирістю цих людей.
Спочатку її зустрів біля під'їзду батько президента - Олександр Семенович. Потім чоловік запросив журналістку додому на каву.
Обстановка в квартирі — скромна, але все ж у ній було затишно — меблі, килими і багато червоного кольору.
Нагадаємо, Зеленського підловили з величезним целофановим пакетом.
Як повідомляла Politeka, Зеленський терміново звернувся до українців, ситуація на межі.
Також Politeka писала, що Зеленський вперше розповів про відносини з Путіним.