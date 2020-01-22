Отец президента Украины Владимира Зеленского рассказал об угрозах
Александр Зеленский отметил, что не доволен тем, что сын-президент приставил к нему охрану, однако так положено, передает издание "Страна".
«Кому мы, старики, нужны. Стрельнут нас. Вова расстроится. Это тоже будет провокация», - говорит отец гаранта.
Звезда "Квартала 95" спустила платье и похвасталась идеальным телом без белья: "Волшебная"
8-летняя дочь Киркорова поразила внешностью, фото облетело сеть: «просто копия…»
Каменских похвасталась мокрым телом в черном бикини: "У Насти вид сзади получше!"
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Отец Зеленского рассказал об одном случае, когда к ним в квартиру начали звонить, а затем ломиться какие-то люди, представившись родственниками.
«Пришли люди какие-то, говорят, они наши родственники, а мы их не знаем. Звонили в дверь, требовали в квартиру пустить. Ребята контролировали эту ситуацию», - поведал Александр Зеленский.
Ранее мы писали, что родители Владимира Зеленского произвели впечатление на пользователей сети.
Казахстанская журналистка Жанна Нурланова приехала в гости к родителям президента Украины Владимира Зеленского — Римме и Александру. После чего представительница СМИ призналась, что была приятно потрясена добротой и искренностью этих людей.
Сначала ее встретил у подъезда отец президента — Александр Семенович. Потом мужчина пригласил журналистку домой на кофе.
Обстановка в квартире — скромная, но все же в ней было уютно — мебель, ковры и много красного цвета.
Напомним, Зеленского подловили с огромным целлофановым пакетом.
Как сообщала Politeka, Зеленский срочно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что Зеленский впервые рассказал об отношениях с Путиным.