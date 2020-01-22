Російський журналіст і публіцист Анатолій Вассерман вважає, що криза в Україні завершиться після того, як країна увійде до складу Росії

Про це Вассерман написав у своєму блозі.

Він заявив, що зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни. За довгі роки Білорусь знайшла спосіб, щоб забезпечити собі спроможність без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи.

«Проект Україна давно пора закривати. По-хорошому, його навіть не потрібно було відкривати, але чим швидше він зараз закриється, тим краще буде для всіх, в першу чергу для українців. Замість України з'являться Південно-Західний федеральний округ, Новоросійський Федеральний округ в Росії», - пише Вассерман.

Також він підкреслив, що Україна заспокоїться тільки в складі Росії, але поки ще не зрозуміло, в якому форматі, і це доведеться доопрацьовувати після приєднання.

Крім того, російський актор Валентин Гафт звинуватив українську владу в тому, що вона вбиває своїх громадян на сході країни.



Про це актор заявив в інтерв'ю одному з російських.

Він зазначив, що бачить ситуацію в Україні насправді, і російські ЗМІ і влади говорять правду.

"Я люблю свою країну, вірю Росії та її правителю. Вірю! Бачу, що відбувається, і не обманююсь", - сказав актор.

Також він вважає, що на російському телебаченні говорять правду.

"Що ви вбиваєте своїх же. І нікуди від цього не дітися: Україна вбиває своїх же!", - заявив артист.

Крім того, актор заявив, що вважає Крим російським і при цьому не розумієчерез що йде війна на сході України.

"Ті війська або ці – не важливо: відбувається винищення невинних людей. Жоден конфлікт цього не вартий. Це кривава рана на руках людства. Це неподобство. Через що? Кому потрібна Україна? Крим був відданий вам несправедливо, це російська територія, за неї казна-скільки боролися, проливали кров", - резюмував він.

Нагадаємо, що тяжко хворий Валентин Гафт налякав своєю зовнішністю.

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