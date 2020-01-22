Українські прикордонники проінформовані про новому коронавирусе з Китаю

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

При цьому наголошується, що це ніяк не вплине на перетин кордону.

"Прикордонники не можуть виявляти людей і розуміти, наскільки вони можуть бути заражені - це в прерогативі медичних служб. Але від інформування Моз про те, що така ситуація, в напрямку з Китаю - нам надходило. Ми поінформували всі наші підрозділи для того, що вони врахували це у своїй службовій діяльності", - зазначив він.

На запитання журналіста, як це інформування буде впливати на діяльність, Демченко зазначив: "Ніяк не буде впливати".

"Державний кордон люди як їздили, так і будуть перетинати. Якщо будуть мати додаткові вказівки, щоб залучити до пунктів пропуску, щоб там знаходилися медичні фахівці - звичайно, це в прерогативі міністерства охорони здоров'я. В даний час ми просто проінформовані", - підсумував він.

Відзначимо, в аеропортах інших країн ввели обов'язковий дистанційний скринінг для пасажирів, які прилетіли з китайського Ухани.

Нагадаємо, за останніми даними число випадків зараження коронавірусом зросла до 440, дев'ять осіб померли.

Більшість випадків зараження зафіксовано в містах Китаю, включаючи Пекін, Шанхай і Гуанчжоу. П'ять випадків були також виявлені за межами країни, в Японії, Таїланді, Південній Кореї, Тайвані та Сполучених Штатах.

Перший випадок зараження в США був зафіксований в штаті Вашингтон. У вівторок Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомили, що 30-річний чоловік нещодавно приїхав з Ухани, Китай, де вперше був виявлений вірус.

Нагадаємо, що таємниця нового смертоносного вірусу розкрита, все ще гірше: як передається.

Як повідомляла Politeka, епідемія вірусної пневмонії: медики терміново звернулися до українців.

Також Politeka писала, що невідомий вірус почав забирати життя: число інфікованих швидко зростає.