Украинские пограничники проинформированы о новом коронавирусе из Китая

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

При этом отмечается, что это никак не повлияет на пересечение границы.

"Пограничники не могут выявлять людей и понимать, насколько они могут быть заражены - это в прерогативе медицинских служб. Но информирование от Минздрава о том, что такая ситуация, в направлении из Китая - нам поступало. Мы проинформировали все наши подразделения для того, что они учли это в своей служебной деятельности", - отметил он.

На вопрос журналиста, как это информирование будет влиять на деятельность, Демченко отметил: "Никак не будет влиять".

"Государственную границу люди как пересекали, так и будут пересекать. Если будут иметь дополнительные указания, чтобы привлечь к пунктам пропуска, чтобы там находились медицинские специалисты - конечно, это в прерогативе министерства здравоохранения. В настоящее время мы просто проинформированы", - подытожил он.

Отметим, в аэропортах других стран ввели обязательный дистанционный скриннинг для пассажиров, которые прилетели из китайского Ухани.

Напомним, по последним данным число случаев заражения коронавирусом возросло до 440, девять человек умерли.

Большинство случаев заражения зафиксированы в городах Китая, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Пять случаев были также выявлены за пределами страны, в Японии, Таиланде, Южной Корее, Тайване и Соединенных Штатах.

Первый случай заражения в США был зафиксирован в штате Вашингтон. Во вторник Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что 30-летний мужчина недавно приехал из Ухани, Китай, где впервые был обнаружен вирус.

Напомним, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.

Как сообщала Politeka, эпидемия вирусной пневмонии: медики срочно обратились к украинцам.

Также Politeka писала, что неизвестный вирус начал забирать жизни: число инфицированных быстро растет.