Дружина президента Олена Зеленська, яка встигла налякати українців тривалим мовчанням, вийшла на зв'язок через важливий для країни день

Як передає Politeka.net, перша леді зробила пост у своєму мікроблозі в Instagram, присвячений Дню Соборності України, який відзначається 22 січня.

Зеленська виклала фото, на якому одягнені в національні костюми хлопці та дівчата з українським прапором сидять на одній з вершин карпатських гір.

"Соборна, неподільна, єдина. Незалежна та вільна. Моя рідна 💛💙", - підписала кадр Зеленська.

В коментарях під цим постом думки українців розділилися: частина привітала першу леді у відповідь, а деякі заговорили про проблеми в державі.

"В країні повний розвал,а ми всі з прапорами бігаємо"

"Все рушиться 👌"

Раніше ми повідомляли, українці почали переживати у зв'язку з пропажею Зеленської з поля зору: останній пост в соцмережах (до вітання з Днем Соборності) був зроблений 8 січня, і стосувався він страшної трагедії, що сталася з українським Боїнгом, збитим в Ірані. Тоді перша леді висловила співчуття близьким загиблих.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи загинуло 176 чоловік, включаючи 11 українців.

"Не може оговтатися від трагедії"; "просто жахливо"; "А ще у нас кожен день гине в дтп по 10 чоловік. 😢", - писали в коментарях в Instagram Зеленської.

Пізніше з'явилася інформація про те, що Олена отримала посаду члена ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". 13 січня президент своїм Указом призначив її на цю посаду.

Після цього не було ніякої інформації про першу леді (до цього дня).

Також за цей місяць дружина президента встигла стати об'єктом палких обговорень в мережі. Мова про її вбрання, в якому вона з'явилася на початку січня в Національному музеї Оману під час офіційного візиту в цю арабську країну. На сторінці установи у Фейсбуці з'явилися кадри української делегації. Олена постала злегка розпатлана, у вільній туніці і шльопанцях.

Наряд першої леді активно обговорювали: "На фотці вся українська делегація одягнена так, ніби вони після музею на базар за картоплею зібралися"; "Пазорище, гумові шльопанці з ринку за 15 грн"; "Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність".

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