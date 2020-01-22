Крім того, актор розповів, чому проголосував за Путіна на виборах

Популярний російський актор Сергій Безруков відкрито заявив про підтримку президента Росії Володимира Путіна і анексії Криму

Актор заявив, що у президента Росії величезний рейтинг і саме тому він віддав свій голос за нього на виборах президента.

"Володимир Володимирович випереджає усіх у багато тисяч разів", - заявив Безруков.

Крім того він зазначив, що Крим є російським, так як там живе більшість росіян.

"Я вважаю, що, дійсно, "Крим наш". Я вважаю так, тому що підтримка там була величезною, кількість не просто російськомовного населення, а саме росіян у Криму, в процентному співвідношенні— величезна", - заявив актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в серпні 2017-го російський актор потрапив в базу «Миротворця»у зв'язку з «свідомим порушенням державного кордону України та участю у пропагандистських заходах на території окупованого Росією Криму».

Крім Безрукова анексію Криму підтримав і російський режисер Федір Бондарчук.



За його словами, ніхто не може бути байдужим до такої події.

"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - заявив він.

Крім того, він вважає вірною позицію РФ по Україні.

"Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму", - заявив він.

Нагадаємо, Безруков представив перший кліп своєї рок-групи.

Як повідомляла Politeka, на зйомках фільму з Безруковим помер актор.

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