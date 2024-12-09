Чтобы минимизировать риски и защитить свою личную информацию, важно соблюдать несколько базовых правил безопасности.

Прежде всего, необходимо избегать перехода по сомнительным ссылкам, особенно если они были отправлены незнакомыми людьми. Такие ссылки могут содержать вирусы или программы для кражи данных.

Важно быть осторожным и с файлами и изображениями, полученными от незнакомцев, так как они могут скрывать вредоносные программы. Следует также внимательно проверять адреса веб-страниц — сайты, начинающиеся с "http://", могут быть небезопасными, в то время как "https://" гарантирует более высокий уровень безопасности.

Не стоит подключаться к открытым Wi-Fi сетям, так как они легко поддаются взлому. Для повышения безопасности рекомендуется отключить функцию автоподключения к таким сетям в настройках телефона.

Также не забывайте установить надежный пароль не только на сам телефон, но и на важнейшие приложения, такие как мессенджеры и социальные сети.

Для защиты своих аккаунтов в популярных социальных сетях и мессенджерах рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию. Этот процесс требует дополнительного подтверждения через код, который приходит по SMS, при каждом входе в приложение с нового устройства.

Если вы используете компьютер, важно установить антивирусное ПО и регулярно обновлять его. Антивирусные программы помогают обнаруживать вредоносные сайты и приложения, а также защищают от вирусов и троянов.

Для владельцев MacBook хорошим вариантом защиты будет приложение SpyBuster. Она анализирует установленные на компьютере приложения, если есть вредоносный файл, программа подскажет, как избавиться от него.

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