Смартфоны сегодня обновляются чаще, чем раньше, а процесс перехода на новое устройство по-прежнему может вызывать сложности.

Однако современные технологии позволяют выполнить перенос всего за несколько минут.

Самый простой способ подходит для новых смартфонов, которые еще не были включены. При первом запуске устройства система предложит перенести данные. Для этого нужно включить новый смартфон, вставить SIM-карту и подключиться к сети Wi-Fi. После этого система автоматически предложит перенести данные со старого устройства.

Для этого на старом смартфоне следует открыть приложение Google. При условии, что оба устройства подключены к одной сети Wi-Fi, появится окно с опцией переноса. В случае его отсутствия можно вручную ввести запрос «Настройка устройства».

После подтверждения начнется процесс передачи данных. Завершив настройку нового смартфона, следует подождать несколько минут, пока Android установит приложения и восстановит данные. Этот способ недоступен для смартфонов, не сертифицированных Google, например, устройств Huawei.

Если новый смартфон уже был включен, перенос данных возможен двумя способами. Первый вариант предполагает сброс до заводских настроек с повторением процесса активации. Этот подход полностью удаляет все данные, загруженные на новом устройстве.

Второй вариант не требует сброса. Для этого нужно войти в тот же аккаунт Google, что и на старом устройстве, через раздел настроек «Аккаунты и синхронизация». После ввода логина и пароля система предложит восстановить доступные данные.

Такой метод переноса позволяет восстановить контакты, настройки, данные приложений и фото, если они синхронизированы с Google Фото.

Для более полного переноса данных можно использовать специальные приложения, такие как Mi Mover. Это приложение позволяет копировать не только базовую информацию, но и контакты, сообщения, приложения и другой контент. Для корректной работы устройств при использовании Mi Mover требуется подключение к Wi-Fi и включение Bluetooth и GPS.

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