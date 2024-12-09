Сырники – это очень простое и вкусное блюдо, а по этому рецепту от судьи "Мастер Шеф" Владимира Ярославского они всегда будут получаться идеальными.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своими секретами приготовления идеальных сырников для завтрака.

Чтобы приготовить вкусные и нежные сырники, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

творог – 300 г

яичный желток – 1 шт.

сахар – 25 г (1 ст.л.)

мука – 25 г (1 ст.л. с горкой) + для подпила

ванильный сахар – по желанию

Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно отжимает от лишней жидкости – это удобно делать через марлю.

К отжатому творогу добавляем яичный жокток, сахар и растираем вилкой. Следом добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородности.

Творожное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает на стол, припыленный мукой, формирует колбаску, нарезает ее на кусочки и тупой частью ножа формирует идеальные сырники.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон, а дальше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает два варианта:

или допечь сырники до готовности в духовке,

или обжарить их еще по одному разу с каждой стороны, но под крышкой.

Судья "Мастер Шеф" добавил, что если не планируете допекать сырники в духовке, то не делайте их слишком толстыми, иначе на сковороде они могут плохо прожариться.

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