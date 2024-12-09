Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своими секретами приготовления идеальных сырников для завтрака.
Чтобы приготовить вкусные и нежные сырники, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:
- творог – 300 г
- яичный желток – 1 шт.
- сахар – 25 г (1 ст.л.)
- мука – 25 г (1 ст.л. с горкой) + для подпила
- ванильный сахар – по желанию
Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно отжимает от лишней жидкости – это удобно делать через марлю.
К отжатому творогу добавляем яичный жокток, сахар и растираем вилкой. Следом добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородности.
Творожное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает на стол, припыленный мукой, формирует колбаску, нарезает ее на кусочки и тупой частью ножа формирует идеальные сырники.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон, а дальше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает два варианта:
- или допечь сырники до готовности в духовке,
- или обжарить их еще по одному разу с каждой стороны, но под крышкой.
Судья "Мастер Шеф" добавил, что если не планируете допекать сырники в духовке, то не делайте их слишком толстыми, иначе на сковороде они могут плохо прожариться.
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