Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился своими секретами приготовления идеальных сырников для завтрака.

Чтобы приготовить вкусные и нежные сырники, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует следующие ингредиенты:

  • творог – 300 г
  • яичный желток – 1 шт.
  • сахар – 25 г (1 ст.л.)
  • мука – 25 г (1 ст.л. с горкой) + для подпила
  • ванильный сахар – по желанию

Владимир Ярославский

Творог "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обязательно отжимает от лишней жидкости – это удобно делать через марлю.

К отжатому творогу добавляем яичный жокток, сахар и растираем вилкой. Следом добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородности.

Творожное тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский выкладывает на стол, припыленный мукой, формирует колбаску, нарезает ее на кусочки и тупой частью ножа формирует идеальные сырники.

Владимир Ярославский

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем сырники до золотистой корочки с обеих сторон, а дальше "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предлагает два варианта:

  • или допечь сырники до готовности в духовке,
  • или обжарить их еще по одному разу с каждой стороны, но под крышкой.

Судья "Мастер Шеф" добавил, что если не планируете допекать сырники в духовке, то не делайте их слишком толстыми, иначе на сковороде они могут плохо прожариться.

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