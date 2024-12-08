Суперфиналистка проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила простой рецепт картофеля с курицей, чтобы без лишних хлопот накормить всю семью.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как просто, но очень вкусно и оригинально приготовить картошку с куриными бедрышками в рукаве.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

бедрышки куриные - 4 шт.

1 кг картофеля

2 луковицы

сладкий перец – 1 шт.

4 зуб. чеснока

1 помидор среднего размера

небольшой пучок зелени

200 мл воды

3 ст.л. растительного масла

1 ст.л. меда

3 ч.л. горчицы

3 ст.л. соевого соуса

1 ч.л. паприки

1 ч.л. тимьяна

50 г апельсинового сока

соль и молотый перец – по вкусу

Бедрышки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко натирает солью, молотым перцем и на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжаривает до золотистости с обеих сторон.

Картофель нарезаем кубиками среднего размера, одну луковицу – полукольцами. Обжаренную курицу убираем на тарелку, а на той же сковороде обжариваем картофель с луком до легкой румяности.

Для соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет сладкий перец, луковицу, чеснок, помидор и зелень (укроп), добавляет растительное масло, воду, мед, соевый соус, горчицу, паприку, чабрец, апельсиновый сок, молотый перец, при необходимости соль и перебивает все блендером до однородности.

Выкладываем обжаренные бедра и картофель в рукав для запекания, добавляем соус, завязываем рукав и перемешиваем все. Рукав кладем на противень так, чтобы мясо было сверху, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 90 минут.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает рукав и для аппетитной корочки запекает курицу с картофелем еще 10 минут при 200 градусах.

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