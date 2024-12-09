Реклама на смартфонах давно стала источником раздражения для пользователей, поэтому важно знать, как убрать уведомления без лишних проблем.

Реклама не только мешает, неожиданно появляясь на экране, но и может нести угрозу — от вирусов до кражи личных данных.

Полностью избавиться от неё невозможно, однако есть способы минимизировать её количество и снизить риски.

Наиболее безопасной считается текстовая реклама. Она отображается в поисковой выдаче и не вызывает серьёзных неудобств, если просто игнорировать предложенные ссылки.

Графическая реклама, напротив, часто проявляется в виде баннеров или изображений, которые могут перенаправить на сомнительные сайты. Наиболее навязчива видеореклама, закрыть которую зачастую нельзя до завершения ролика.

Основным источником рекламы становятся бесплатные приложения. Для её устранения можно отключить уведомления в настройках смартфона или перейти на платные версии программ, где реклама отсутствует.

На устройствах Android достаточно найти в настройках пункт "Приложения и уведомления", выбрать нужное приложение и отключить уведомления. Владельцам iPhone нужно перейти в раздел "Уведомления", выбрать приложение и отключить пункт "Разрешить уведомления".

Дополнительную проблему создаёт реклама в браузерах. Пользователи Google Chrome могут отключить всплывающие окна и рекламные уведомления в разделе "Настройки сайтов". Кроме того, включение упрощённого режима помогает не только экономить трафик, но и блокировать часть рекламы.

Для более эффективной борьбы с рекламой можно использовать специализированные приложения.

Например, Adblock Browser не только блокирует рекламу, но и защищает личные данные. Альтернативой становится приложение Adblock, которое работает в любом браузере. Для очистки системы от подозрительных программ и временных файлов полезно использовать SD Maid.

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