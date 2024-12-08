Во-первых, батарея меньше изнашивается, если поддерживать заряд в диапазоне от 20 до 80%.

Полный разряд или зарядка до 100% приводят к увеличению циклов заряд-разряд, ускоряя деградацию. Во-вторых, оставлять смартфон на зарядке на всю ночь нежелательно. Когда устройство достигает полного заряда, оно продолжает потреблять энергию для компенсации небольших потерь, создавая дополнительные циклы зарядки.

Перегрев — еще один фактор, негативно влияющий на батарею. Использование смартфона во время зарядки повышает его температуру, что приводит к ускоренному износу. Температура выше 55°C может увеличивать скорость деградации в четыре раза по сравнению с обычными условиями при 25°C.

Беспроводные зарядки также могут быть вредны для аккумулятора, поскольку чаще всего вызывают сильный нагрев устройства.

Качество зарядных аксессуаров играет ключевую роль. Оригинальные зарядные устройства обеспечивают оптимальные параметры напряжения и тока, разработанные производителем специально для конкретной модели устройства.

Неоригинальные кабели, особенно дешевые, могут не только ускорить износ аккумулятора, но и повредить само устройство.

При выборе кабеля или адаптера рекомендуется ориентироваться на сертифицированные варианты. Например, для техники Apple подходят кабели с маркировкой MFi (Made for iPhone/iPad). Важно, чтобы адаптер соответствовал параметрам, указанным на оригинальном зарядном устройстве, иначе процесс зарядки может быть небезопасным.

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