Эти программы часто маскируются под невинные игры или утилиты, но их действия представляют серьезную угрозу национальной безопасности.

Киберполиция Украины предостерегает, что мобильные приложения российского происхождения могут использоваться для сбора данных о критической инфраструктуре, военных объектах и ​​даже для склонения пользователей к сотрудничеству.

Одним из таких приложений является популярное в 2022 году приложение NewProfilePic , которое позволяло пользователям превращать фотографии в художественные портреты. Несмотря на его международную репутацию, происхождение программы связано с российской компанией, а данные пользователей, в том числе фото в высоком разрешении, могли оказаться на российских серверах.

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники , запрещенные в Украине еще в 2017 году, продолжают представлять угрозу. Российские спецслужбы имеют непосредственный доступ к серверам этих платформ, что позволяет собирать огромные объемы информации о пользователях.

Другое опасное приложение — FaceApp , которое в свое время стало популярным благодаря функции «старения». Это приложение также имеет русское происхождение. Он собирает чувствительные данные и может использовать их в обучении систем распознавания лиц.

Популярные российские сервисы, такие как Mail.Ru , Yandex.Mail и Rambler , также заблокированы в Украине, но некоторые пользователи до сих пор продолжают ими пользоваться. Специалисты напоминают: эти почтовые клиенты не обеспечивают конфиденциальности переписки, и спецслужбы РФ могут пересматривать ее без решения суда.

Антивирусы Kaspersky и Dr Web еще недавно были популярны среди украинцев. Но после многочисленных расследований в США и Европе стало ясно, что эти программы могут передавать данные в россию.

Чтобы обезопасить свои данные, киберполиция советует загружать программы только из официальных магазинов, проверять информацию о разработчиках и внимательно читать требуемые ими разрешения.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.