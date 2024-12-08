Яворовский пирог, принадлежащий к списку нематериального культурного наследия Украины, можно легко приготовить дома – судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом.

Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей "Мастер Шеф", показал, как приготовить Яворовский пирог.

Подавать такой пирог можно как горячим, так и холодным, будет одинаково вкусно.

Для теста "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

молоко - 180 г

дрожжи свежие – 20-22 г

сахар – 35 г

яичные желтки – 2 шт.

мука – 350 г

растительное масло – 25 г

соль – 6 г

Ингредиенты для начинки:

картофельное пюре (просто отварной картофель, без масла и молока) - 550 г

гречка – 500 г вареной (200 г сухой)

лук – 400 г

мясная подбрюшина – 400 г

тмин, соль – по вкусу

Рецепт рассчитан на большой пирог (форма диаметром 26 см).

Чтобы приготовить тесто, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский добавляет в теплое молоко дрожжи, сахар, просеянную муку, яичные желтки, растительное масло и соль. Замешиваем тесто, накрываем его и оставляем в тепле подходить.

Для начинки сначала отвариваем гречку. На 200 г крупы "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет 330 г воды, солит и варит рассыпчатую гречку. Отдельно отвариваем картофель и разминаем его в пюре.

Мелко нарезаем подбрюшину и обжариваем. Затем добавляем нарезанный кубиками лук и жарим до золотистости. Смешиваем вареную гречку, картофель и зажарку, по вкусу солим и перчим.

Тонко раскатываем тесто, посередине выкладываем начинку и закрываем тестом, как на видео. Выкладываем пирог в форму, чтобы шов был снизу. Сверху "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает пирог яйцом, посыпает солью, тмином и оставляет в тепле на 30 минут.

Выпекаем Яворовский пирог в разогретой до 170 градусов духовке минут 40 – и можно наслаждаться.

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