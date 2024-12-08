Если вы потеряли или у вас украли телефон, планшет, ноутбук или другое устройство, важно сразу предпринять шаги для защиты ваших данных.

Есть несколько простых шагов, которые помогут вам сохранить контроль над учетной записью и личной информацией.

Первый шаг — защитить устройство от несанкционированного доступа. Для этого можно удаленно заблокировать телефон, планшет или Chromebook, включить сигнал звука или выйти из своей учетной записи Google на устройстве.

Если ваше устройство поддерживает функцию "Найти телефон", перейдите в свой аккаунт Google, найдите раздел "Ваши устройства" и выберите потерянное устройство. В этом меню вы увидите информацию о последнем времени и месте использования устройства. Если вам не удается найти устройство, обязательно выйдите из своей учетной записи Google, чтобы остановить доступ к вашим данным.

Для дальнейшей безопасности данных следует изменить пароль учетной записи Google. Перейдите на страницу учетной записи Google, выберите раздел "Безопасность" и измените пароль. Если устройство было подключено к другим вашим учетным записям, измените пароли для всех таких сервисов.

Если устройство было подключено к интернету через браузер, вы также можете изменить сохраненные пароли. Перейдите на страницу passwords.google.com, найдите список сохраненных паролей и обновите их.

Если вы потеряли iPhone, используйте iCloud для определения местоположения и блокировки устройства. Ваш мобильный оператор также может помочь вам, например, перенаправив звонки или отключив SIM-карту, чтобы другие не могли использовать ваш телефон.

Если ваше устройство не появляется в списке "Найти телефон" или вы не можете его найти, вам следует изменить пароли для всех важных учетных записей, особенно таких, как Gmail и YouTube.

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