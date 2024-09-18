Даже тем, кто не любит тыкву, этот десерт обязательно понравится, потому что в нем тыква вообще не чувствуется, только дает свой цвет и нежную текстуру.

Кекс по этому рецепту получается невероятно вкусным, нежным, ароматным и красивым, и попробовав его, вы никогда не догадаетесь, что в нем есть тыква.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для приготовления кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 325 г

яйца – 2 шт.

растительное масло – 90 г

сахар – 150 г

цедра лимона и апельсина

апельсиновый сок – 50 г

мука – 250 г

сода – 4 г

разрыхлитель - 3 г

корица, мускатный орех, гвоздика – по желанию

соль – 2 г

орешки или цукаты – по желанию

Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву разрезаем на куски, заворачиваем в фольгу с добавлением 2 ст.л. воды и запекаем примерно час при 180 градусах. Когда остынет, перебиваем запеченную тыкву блендером.

К тыквенному пюре добавляем сахар, растительное масло, цедру цитрусовых, апельсиновый сок и перемешиваем. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: просеянную муку, соду, разрыхлитель, соль и специи.

Частями добавляем муку в тыквенную массу и перемешиваем до однородности. Также добавляем цукаты или орехи и снова аккуратно все перемешиваем.

В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто и выпекаем кекс при 180 градусах в режиме верх/низ примерно час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.

Также, когда кекс остынет, можно покрыть его кремом, для приготовления которого просто взбиваем до загустения:

сливочный сый - 100 г

сливочное масло – 50 г

сахарная пудра – 50 г

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