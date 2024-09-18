Кекс по этому рецепту получается невероятно вкусным, нежным, ароматным и красивым, и попробовав его, вы никогда не догадаетесь, что в нем есть тыква.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Сенич. Для приготовления кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тыквенное пюре – 325 г
- яйца – 2 шт.
- растительное масло – 90 г
- сахар – 150 г
- цедра лимона и апельсина
- апельсиновый сок – 50 г
- мука – 250 г
- сода – 4 г
- разрыхлитель - 3 г
- корица, мускатный орех, гвоздика – по желанию
- соль – 2 г
- орешки или цукаты – по желанию
Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву разрезаем на куски, заворачиваем в фольгу с добавлением 2 ст.л. воды и запекаем примерно час при 180 градусах. Когда остынет, перебиваем запеченную тыкву блендером.
К тыквенному пюре добавляем сахар, растительное масло, цедру цитрусовых, апельсиновый сок и перемешиваем. Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: просеянную муку, соду, разрыхлитель, соль и специи.
Частями добавляем муку в тыквенную массу и перемешиваем до однородности. Также добавляем цукаты или орехи и снова аккуратно все перемешиваем.
В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто и выпекаем кекс при 180 градусах в режиме верх/низ примерно час. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Также, когда кекс остынет, можно покрыть его кремом, для приготовления которого просто взбиваем до загустения:
- сливочный сый - 100 г
- сливочное масло – 50 г
- сахарная пудра – 50 г
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