Победительница и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась лайфхаками для быстрого приготовления пирога.

Этот нежный и ароматный пирог с абрикосами прекрасно подойдёт для летнего чаепития.

Звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дала в Инстаграм детальный рецепт вкусного пирога с абрикосами и творогом.

Ингредиенты:

Мука — 50 г (2.5 ст.л.)

Сахар — 30 г (1.5 ст.л.)

Холодное сливочное масло — 30 г (2 ст.л.)

Щепотка соли

Сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г (½ упаковки)

Яйца — 100 г (2 шт.)

Мука — 100 г (5 ст.л.)

Разрыхлитель — 5 г (1 ч.л. с горкой)

Сахар — 80 г (4 ст.л.)

Ванильный сахар — по желанию

Творог (5-9% жирности) — 350 г

Яйца — 100 г (2 шт.)

Сметана (10-15% жирности) — 150 г (6 ст.л.)

Сахар — 80 г (4 ст.л.)

Абрикосы — 350 г

Приготовление:

Смешайте муку, сахар и соль. Добавьте холодное сливочное масло и перетрите всё в крошку, советует "Мастер Шеф" Глинская. Поставьте крошку в морозильную камеру на время приготовления остальных частей пирога.

Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца комнатной температуры и хорошо перемешайте.

Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте в масляную смесь и замесите тесто до однородной консистенции, добавляет "Мастер Шеф" Глинская. Смешайте все ингредиенты (творог, яйца, сметану и сахар) и взбейте до получения однородной смеси.

Разогрейте духовку до 170°C. Выложите тесто в форму диаметром 20-22 см, на дно положите пергамент, а боковые стенки смажьте сливочным маслом.

Разровняйте тесто в форме, затем сверху выложите творожную начинку. Разложите половинки абрикосов поверх начинки и посыпьте подготовленной песочной крошкой.

Выпекайте пирог в разогретой духовке 45-50 минут, рассказала "Мастер Шеф" Глинская. Оставьте пирог на 2-3 часа.

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