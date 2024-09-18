Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить невероятно вкусное и сочное запеченное мясо с картофелем.
"А результат действительно впечатляет! Вы можете готовить это блюдо как на каждый день, так и для праздничного стола", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Мясо для этого рецепта можно использовать разное, но на этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить ножку ягненка. Главное – это правильно замариновать мясо. Для маринада кулинар берет:
- кетчуп барбекю или соус барбекю – 80 г
- растительное масло – 20 г
- соль – 1 ч.л. (или по вкусу)
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- паприка сухая молотая – 1 ч.л.
Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:
- картофель – по желанию
- острый перец – несколько стручков
- чеснок - 2 головки
- соль – по вкусу
- растительное масло
С ножки ягненка "Мастер Шеф" Елизавета Глинская удаляет лишний жир. Для маринада смешиваем соус барбекю с растительным маслом, солью, сухим чесноком и паприкой. Со всех сторон смазываем мясо маринадом и отправляем его на ночь в холодильник.
Замаринованное мясо выкладываем на металлический противень, застеленный пергаментом. Рядом выкладываем картошку – "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает на ней тоненькие надрезы, подсаливает и смазывает растительным маслом.
Также выкладываем рядом несколько стручков острого перца, две головки чеснока со срезанными верхушками и отправляем в разогретую духовку запекаться до готовности.
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