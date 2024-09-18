Запеченное мясо с картошкой – это вкусное и питательное сочетание для обеда или ужина, и звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская объяснила, как их правильно готовить.

Победительница и экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить невероятно вкусное и сочное запеченное мясо с картофелем.

"А результат действительно впечатляет! Вы можете готовить это блюдо как на каждый день, так и для праздничного стола", – советует "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Мясо для этого рецепта можно использовать разное, но на этот раз "Мастер Шеф" Елизавета Глинская решила приготовить ножку ягненка. Главное – это правильно замариновать мясо. Для маринада кулинар берет:

кетчуп барбекю или соус барбекю – 80 г

растительное масло – 20 г

соль – 1 ч.л. (или по вкусу)

сухой чеснок – 1 ч.л.

паприка сухая молотая – 1 ч.л.

Кроме того, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:

картофель – по желанию

острый перец – несколько стручков

чеснок - 2 головки

соль – по вкусу

растительное масло

С ножки ягненка "Мастер Шеф" Елизавета Глинская удаляет лишний жир. Для маринада смешиваем соус барбекю с растительным маслом, солью, сухим чесноком и паприкой. Со всех сторон смазываем мясо маринадом и отправляем его на ночь в холодильник.

Замаринованное мясо выкладываем на металлический противень, застеленный пергаментом. Рядом выкладываем картошку – "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает на ней тоненькие надрезы, подсаливает и смазывает растительным маслом.

Также выкладываем рядом несколько стручков острого перца, две головки чеснока со срезанными верхушками и отправляем в разогретую духовку запекаться до готовности.

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