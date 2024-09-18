Сезон вкусных помидоров еще не закончился, поэтому обязательно попробуйте приготовить такой оригинальный салат, это просто идеальное сочетание вкусов.

Рецептом оригинального салата с помидорами и чиабаттой поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram.

"Этот салат вызывает зависимость. Он настолько вкусный, что ну очень тяжело от него оторваться. Настоятельно рекомендую – обязательно попробовать", – подчеркнула блогерка.

Для приготовления салата с помидорами и гренками нам понадобятся следующие ингредиенты:

помидоры – 500 г

чиабатта – 1 небольшая

базилик – небольшой пучок (по вкусу)

салатная зелень (любая) – 70 г

соль перец, итальянские травы или другие любимые специи – по вкусу

растительное масло – для заправки

Чиабатту рвём или нарезаем на небольшие кусочки, складываем в форму для запекания или на противень, посыпаем итальянскими травами, немного поливаем растительным маслом, перемешиваем и отправляем в разогретую до 150 градусов духовку до румяности. Готовым гренкам даем остыть.

Помидоры нарезаем кубиками среднего размера, а базилик – тоненько, салатную зелень можно просто порвать руками.

В миску выкладываем гренки, базилик, зелень, добавляем соль и все перемешиваем. Сверху выкладываем помидоры, заправляем растительным маслом, добавляем молотый перец по вкусу, еще раз перемешиваем – и салат готов.

"Этот салат настолько мне полюбился, что готовлю я его почти каждый день. В нем идеальное сочетание вкусов, особенно мне нравятся греночки, которые пропитываются томатным соком", - добавила кулинар.

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