Бессменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил украинцам рецепт легкого и быстрого блюда, которое станет идеальным обедом или ужином.

На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить невероятно вкусную и сочную пасту с курицей буквально за 10 минут.

Это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.

Для приготовления пасты с курицей, сыром и ароматными приправами "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

паста (уже отваренная, как указано на упаковке) – 300 г

куриное филе – 250 г

1 ч.л. паприки

1 ч.л. сушеного перца чили (хлопья)

1 ч.л. итальянских или прованских трав

1 луковица

1 зубчик чеснока

100 г помидоров (судья "Мастер Шеф" советует брать черри)

50 г воды

1 ч.л. томатной пасты

100 г сливок жирностью 20%

соль и молотый перец – по вкусу

40 г сыра пармезан

оливковое масло для жарки

Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем курицу с добавлением паприки, перца чили, итальянских трав до румяности.

К курице добавляем лук, нарезанный мелкими кубиками, и натертый или выжатый через пресс чеснок, обжариваем до прозрачности лука.

Следом "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет разрезанные пополам помидоры черри, воду с томатной пастой, сливки, солит, перчит по вкусу и хорошо все перемешивает.

В конце добавляем отварную пасту, тертый сыр и еще раз все перемешиваем. Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво украшает пасту с курицей листиками базилика – и можно наслаждаться.

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