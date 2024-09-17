На этот раз судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить невероятно вкусную и сочную пасту с курицей буквально за 10 минут.
Это идеальный вариант для быстрого обеда или ужина.
Для приготовления пасты с курицей, сыром и ароматными приправами "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- паста (уже отваренная, как указано на упаковке) – 300 г
- куриное филе – 250 г
- 1 ч.л. паприки
- 1 ч.л. сушеного перца чили (хлопья)
- 1 ч.л. итальянских или прованских трав
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 100 г помидоров (судья "Мастер Шеф" советует брать черри)
- 50 г воды
- 1 ч.л. томатной пасты
- 100 г сливок жирностью 20%
- соль и молотый перец – по вкусу
- 40 г сыра пармезан
- оливковое масло для жарки
Куриное филе "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает небольшими кубиками. На разогретой сковороде с оливковым маслом обжариваем курицу с добавлением паприки, перца чили, итальянских трав до румяности.
К курице добавляем лук, нарезанный мелкими кубиками, и натертый или выжатый через пресс чеснок, обжариваем до прозрачности лука.
Следом "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет разрезанные пополам помидоры черри, воду с томатной пастой, сливки, солит, перчит по вкусу и хорошо все перемешивает.
В конце добавляем отварную пасту, тертый сыр и еще раз все перемешиваем. Для подачи "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво украшает пасту с курицей листиками базилика – и можно наслаждаться.
Последние новости Украины:
Тесто для вареников получится идеальным: Хименес-Браво дал рецепт, который вы полюбите.
Оригинальнее омлета: рецепт вкусного завтрака за 10 минут.
Омлет с интересным ингредиентом за 5 минут: Хименес-Браво поделился любимым рецептом.