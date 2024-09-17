Звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" поделились рецептом невероятно вкусного украинского блюда – грибной юшки, и осень – это идеальное время для ее приготовления.

Участники кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ирина Давиденко и Дмитрий Чикало собрались вместе, чтобы показать, как приготовить вкусную грибную юшку с галушками.

"Наступила осенняя пора, а это значит, что большинство из вас отправится в лес за грибами. Так что мы с Дмитрием показываем вам рецепт сезонной грибной юшки", - отметила "Мастер Шеф" Ирина Давиденко.

Для приготовления грибной юшки звезды "Мастер Шеф" использовали следующие ингредиенты:

грибы (можно брать и свежие, и сушеные, и замороженные)

лук

морковь

корень фенхеля

картофель

вода или бульон

яйца – 1-2 шт.

мука – 4-6 ст.л.

сметана - 180 г

растительное масло, соль, перец горошком, лавровый лист

также можно добавлять украинские специи: сушеный укроп, копченый сушеный лук, бузина, чабрец, сушеный чеснок

Лук нарезаем четвертькольцами, морковь – полукольцами, фенхель – мелко, шампиньоны – кусочками среднего размера. Также звезды "Мастер Шеф" использовали предварительно замоченные белые сушеные грибы и замороженные, но советуют использовать именно свежие.

В кастрюле звезды "Мастер Шеф" разогревают небольшое количество растительного масла. Обжариваем сначала морковь, затем добавляем лук, далее фенхель, а затем свежие грибы и обжариваем все вместе.

Добавляем замороженные и размоченные сушеные грибы, измельченные в ступке специи и травы, сметану, заливаем все водой и варим. Когда закипит, добавляем нарезанный картофель и варим около 15 минут.

Тем временем готовим тесто для галушек: смешиваем муку с солью и яйцами до консистенции густой сметаны. Ложкой бросаем в кипящую юшку тесто, варим еще до 5 минут – и готово.

Свежую зелень мелко нарезаем и добавляем уже в тарелку при подаче юшки.

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