Победительница кулинарного проекта "Мастер Шеф" Валерия Матрохина предложила украинцам рецепт легкой закуски на случай, если вам хочется домашнего пирога.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина на своей странице в Instagram показала, как приготовить быструю закуску из слоеного теста.

А главным ингредиентом для начинки победительница "Мастер Шеф" выбрала инжир.

Для этого рецепта не нужна точная граммовка, потому что все очень просто. Не придется возиться с замесом теста, потому что мы используем готовое слоеное. А в результате получится невероятно вкусное и оригинальное блюдо.

Для приготовления закуски "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

слоеное тесто

инжир

сливочный крем-сыр

яичный желток

тимьян

мед

Слоеное тесто предварительно размораживаем. Раскатываем тесто на пергаменте, смазываем сливочным сыром и немного посыпаем листочками тимьяна.

Инжир "Мастер Шеф" Валерия Матрохина нарезала тоненькими кольцами-слайсами и выложила сверху крем-сыр, отступая немного от краев. После этого заворачиваем края теста и смазываем их яичным желтком.

Выпекать такой закусочный пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. При подаче звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует дополнительно посыпать пирог листочками тимьяна, а также полить медом.

Ранее "Мастер Шеф" Валерия Матрохина также предложила украинцам оригинальную идею бутербродов на завтрак: гречневый хлеб, страчателла, помидоры, базилик, оливковое масло, соль и свежемолотый перец.

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