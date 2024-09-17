Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Валерия Матрохина на своей странице в Instagram показала, как приготовить быструю закуску из слоеного теста.
А главным ингредиентом для начинки победительница "Мастер Шеф" выбрала инжир.
Для этого рецепта не нужна точная граммовка, потому что все очень просто. Не придется возиться с замесом теста, потому что мы используем готовое слоеное. А в результате получится невероятно вкусное и оригинальное блюдо.
Для приготовления закуски "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- слоеное тесто
- инжир
- сливочный крем-сыр
- яичный желток
- тимьян
- мед
Слоеное тесто предварительно размораживаем. Раскатываем тесто на пергаменте, смазываем сливочным сыром и немного посыпаем листочками тимьяна.
Инжир "Мастер Шеф" Валерия Матрохина нарезала тоненькими кольцами-слайсами и выложила сверху крем-сыр, отступая немного от краев. После этого заворачиваем края теста и смазываем их яичным желтком.
Выпекать такой закусочный пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. При подаче звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует дополнительно посыпать пирог листочками тимьяна, а также полить медом.
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