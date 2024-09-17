Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом популярного соуса из McDonald's, который станет идеальным дополнением к любым блюдам.

Суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко показала, как в домашних условиях приготовить кисло-сладкий соус, как в McDonald's.

Цвет домашнего соуса немного отличается, но он получается даже вкуснее покупного.

Чтобы приготовить домашний кисло-сладкий соус, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

нектарин (можно заменить персиками или абрикосами) — 500 г

сахар - 300 г

чеснок – 3 зуб.

имбирь – 1 ч.л.

растительное масло рафинированное – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

уксус яблочный – 1,5 ст.л.

томатный соус – 3 ст.л.

острый перец – 1 шт.

сладкий перец - 1 шт.

крахмал – 1 ст.л.

вода – 2 ст.л.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отметила, что из этого количества ингредиентов получается 370 г кисло-сладкого соуса.

Из нектаринов или других фруктов удаляем косточки, сладкий перец и острый зачищаем от семян и отправляем в чашу блендера. Добавляем сахар, имбирь, чеснок и перебиваем до однородности.

Эту массу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко ставит на огонь, доводит до кипения и проваривает 15 минут, затем процеживает через сито и снова возвращает соус в кастрюлю на плиту.

Отдельно смешиваем крахмал с водой, добавляем в соус и доводим до загустения, постоянно помешивая.

В конце "Мастер Шеф" Ольга Рябенко снимает соус с огня, добавляет соевый и томатный соус, уксус, растительное масло, затем проваривает соус еще одну минуту – и готово.

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