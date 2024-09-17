Если вы любите сочетание курицы и ананасов, то этот рецепт салата без майонеза станет одним из любимых, он очень простой в приготовлении и невероятно вкусный.
Рецептом поделился украинский кулинарный блогер Алекс Миль. На весь процесс приготовления у вас уйдет 15 минут, а в результате получится полная миска салата, от которого в восторге будет вся семья и гости.
"Ловите идею быстрого и вкусного салата без майонеза. Классное сочетание, которое можно даже на праздничный стол", – советует кулинар.
Для приготовления салата с курицей и ананасами нам понадобятся следующие ингредиенты:
- ананасы консервированные – 100 г
- куриное филе (вареное, печеное или копченое) – 200 г
- кукуруза консервированная – 100 г
- огурец – 100 г
- твердый сыр - 45 г
Для заправки:
- сметана – 4 ст.л. (но если очень хочется, то можно заменить майонезом)
- горчица зернистая – 1 ч.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Готовую курятину (блогер использовал копченое филе) нарезаем мелкими кубиками. Огурец и консервированный ананас нарезаем также мелкими кубиками. Твердый сыр натираем на крупной терке.
Чтобы приготовить заправку, просто смешиваем до однородности сметану с зернистой горчицей, солью и перцем.
В миске смешиваем куриное филе, огурец, ананасы, сыр, добавляем консервированную кукурузу, вливаем заправку, хорошо все перемешиваем – и салат готов, можно подавать.
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