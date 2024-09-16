Кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась простым рецептом домашнего овсяного печенья, а чтобы было еще вкуснее, добавила в него шоколад.
Для приготовления домашнего овсяного печенья с шоколадом нам понадобится (в расчете на 10 шт.):
- сливочное масло – 75 г
- сахар – 90 г
- ванильный сахар – 10 г
- яйцо - 1 маленькое
- овсяные хлопья – 125 г
- мука – 90 г
- разрыхлитель – 1 ч.л
- черный шоколад – 60 г
Сначала мягкое масло взбиваем с сахаром и ванилью в кремовую массу. Следом добавляем яйцо и взбиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности.
После этого добавляем в тесто овсяные хлопья, если хотите, чтобы печенье имело более нежную текстуру, предварительно перебейте овсянку в блендере. Также добавляем измельченный шоколад и снова все перемешиваем.
"Тесто должно быть мягкое и может немного липнуть. Если будет очень липкое, то можете подсыпать еще муки. Но не много. Лучше поставьте его на время в холодильник, тесто остынет и перестанет липнуть к рукам", - советует кулинар.
Из теста формируем шарики массой примерно 50 г и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекаем овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. Сначала печенье будет мягким, но когда остынет, станет плотнее.
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