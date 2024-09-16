Овсяное печенье дома получается гораздо вкуснее магазинного, оно очень простое и быстрое в приготовлении, и это идеальное дополнение к чаю, кофе или стакану молока.

Кулинарная блогерка Юлия Микулич у себя в Instagram поделилась простым рецептом домашнего овсяного печенья, а чтобы было еще вкуснее, добавила в него шоколад.

Для приготовления домашнего овсяного печенья с шоколадом нам понадобится (в расчете на 10 шт.):

сливочное масло – 75 г

сахар – 90 г

ванильный сахар – 10 г

яйцо - 1 маленькое

овсяные хлопья – 125 г

мука – 90 г

разрыхлитель – 1 ч.л

черный шоколад – 60 г

Сначала мягкое масло взбиваем с сахаром и ванилью в кремовую массу. Следом добавляем яйцо и взбиваем до однородности. Добавляем муку с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности.

После этого добавляем в тесто овсяные хлопья, если хотите, чтобы печенье имело более нежную текстуру, предварительно перебейте овсянку в блендере. Также добавляем измельченный шоколад и снова все перемешиваем.

"Тесто должно быть мягкое и может немного липнуть. Если будет очень липкое, то можете подсыпать еще муки. Но не много. Лучше поставьте его на время в холодильник, тесто остынет и перестанет липнуть к рукам", - советует кулинар.

Из теста формируем шарики массой примерно 50 г и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекаем овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут. Сначала печенье будет мягким, но когда остынет, станет плотнее.

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