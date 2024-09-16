Если вы ищете новый интересный рецепт с баклажанами, обязательно попробуйте приготовить такой салат, в котором идеально сочетаются запеченные овощи и сыр.

Украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан на своей странице в Instagram показала, как приготовить невероятно вкусный теплый салат с баклажанами и сыром.

"Великолепный теплый салат с овощами, который готовится очень просто. Сыр можете заменить также брынзой, будет вкусно", - советует кулинар.

Для приготовления теплого салата с баклажанами нам понадобятся следующие ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

лук репчатый – 1 шт. (большая)

болгарский перец – 2 шт. (лучше красного цвета)

помидоры (чери) -300 г

сыр типа фета – 180 г

растительное масло – 2 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

соль, молотый перец, сушеное орегано – по вкусу

зелень (петрушка) – по вкусу

Сладкий перец очищаем от семян и нарезаем крупными кубиками. Баклажан также нарезаем крупным кубиком. Лук режем перьями, но не тоненько и не слишком большими кусочками. Помидоры черри разрезаем пополам.

Баклажаны, перец, помидоры и лук складываем в форму для запекания, добавляем растительное масло, соевый соус, а также соль, перец и сушеное орегано по вкусу, хорошо все перемешиваем и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку запекаться до готовности (приблизительно 30-40 минут).

Сыр фета или брынзу нарезаем кубиками среднего размера, а петрушку – мелко.

Достаем запеченные овощи из духовки, добавляем к ним сыр и зелень, перемешиваем – и теплый салат с баклажанами готов.

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