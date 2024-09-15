Если вам хочется вкусного и уютного осеннего десерта к чаю или кофе, обязательно попробуйте приготовить такой шоколадно-тыквенный кекс.

На этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейший шоколадно-тыквенный кекс, в котором тыква практически не ощущается.

"Влажный, тяжелый, в меру сладкий. Идеально сочетается с шоколадной глазурью, поэтому сделайте обязательно", – советует шеф-повар.

Для шоколадно-тыквенного кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:

тыквенное пюре – 250 г

масло сливочное – 100 г

сахар – 150 г

яйца – 3+1 шт.

сметана - 200 г

мука – 250 г

разрыхлитель - 12 г

какао-порошок - 25 г

молоко - 50 г

корица, ваниль, можно добавить щепотку кардамона

Для глазури:

шоколад черный – 150 г

масло сливочное – 50 г

сливки – 30 г

Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву предварительно нарезаем на куски, запекаем в духовке до готовности, а затем перебиваем блендером вместе с одним яйцом и несколькими ложками молока.

Смешиваем мягкое сливочное масло с сахаром. Затем добавляем три яйца, тыквенное пюре, специи, сметану и перемешиваем до однородности. В конце добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.

Готовое тесто шеф-повар делит на две части, одну оставляет так, а другую смешивает с какао-порошком и 50 г молока.

В форму, застеленную пергаментом, хаотично слоями выкладываем обычное и шоколадное тесто. Выпекаем кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.

Для приготовления глазури просто растапливаем на водяной бане шоколад с маслом и сливками. Когда кекс остынет, покрываем его глазурью.

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