На этот раз у себя в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить вкуснейший шоколадно-тыквенный кекс, в котором тыква практически не ощущается.
"Влажный, тяжелый, в меру сладкий. Идеально сочетается с шоколадной глазурью, поэтому сделайте обязательно", – советует шеф-повар.
Для шоколадно-тыквенного кекса нам понадобятся следующие ингредиенты:
- тыквенное пюре – 250 г
- масло сливочное – 100 г
- сахар – 150 г
- яйца – 3+1 шт.
- сметана - 200 г
- мука – 250 г
- разрыхлитель - 12 г
- какао-порошок - 25 г
- молоко - 50 г
- корица, ваниль, можно добавить щепотку кардамона
Для глазури:
- шоколад черный – 150 г
- масло сливочное – 50 г
- сливки – 30 г
Чтобы приготовить тыквенное пюре, тыкву предварительно нарезаем на куски, запекаем в духовке до готовности, а затем перебиваем блендером вместе с одним яйцом и несколькими ложками молока.
Смешиваем мягкое сливочное масло с сахаром. Затем добавляем три яйца, тыквенное пюре, специи, сметану и перемешиваем до однородности. В конце добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем тесто до однородности.
Готовое тесто шеф-повар делит на две части, одну оставляет так, а другую смешивает с какао-порошком и 50 г молока.
В форму, застеленную пергаментом, хаотично слоями выкладываем обычное и шоколадное тесто. Выпекаем кекс в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час.
Для приготовления глазури просто растапливаем на водяной бане шоколад с маслом и сливками. Когда кекс остынет, покрываем его глазурью.
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