На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как удивить близких и гостей блюдом из курицы в оригинальной обработке.

Ингредиенты:

500 г куриного филе

130 г ложкового кефира

20 г соуса барбекю

Копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер

100 г кукурузного крахмала

70 г пшеничной муки

30 г сухарей

Копченая паприка, соль, перец

По желанию: сухой чеснок, лук, карри или куркума

Приготовление:

Нарежьте куриное филе кубикам Добавьте специи, соль, немного соуса барбекю (или шрирачу для остроты) и ложковый кефир, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на пару часов, а лучше на ночь. Смешайте кукурузный крахмал, пшеничную муку, сухари и специи. По желанию, можно добавить сухой чеснок, лук, карри или куркуму, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Обмакивайте замаринованные кусочки курицы в муке. Выложите их на доску или решетку, чтобы они "подсохли" на 10 минут. Разогрейте фритюр. Жарьте кусочки курицы до золотистой корочки.

Подсохшие кусочки можно быстро окунуть в ледяную воду и снова в сухую панировку — это придаст хрустящую корочку, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский. После маринования можно добавить 1 яйцо к курице перед панировкой и жаркой.

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