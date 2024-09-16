На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал, как удивить близких и гостей блюдом из курицы в оригинальной обработке.
Ингредиенты:
- 500 г куриного филе
- 130 г ложкового кефира
- 20 г соуса барбекю
- Копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер
- 100 г кукурузного крахмала
- 70 г пшеничной муки
- 30 г сухарей
- Копченая паприка, соль, перец
- По желанию: сухой чеснок, лук, карри или куркума
Приготовление:
Нарежьте куриное филе кубикам Добавьте специи, соль, немного соуса барбекю (или шрирачу для остроты) и ложковый кефир, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Хорошо перемешайте и оставьте мариноваться в холодильнике на пару часов, а лучше на ночь. Смешайте кукурузный крахмал, пшеничную муку, сухари и специи. По желанию, можно добавить сухой чеснок, лук, карри или куркуму, добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.
Обмакивайте замаринованные кусочки курицы в муке. Выложите их на доску или решетку, чтобы они "подсохли" на 10 минут. Разогрейте фритюр. Жарьте кусочки курицы до золотистой корочки.
Подсохшие кусочки можно быстро окунуть в ледяную воду и снова в сухую панировку — это придаст хрустящую корочку, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский. После маринования можно добавить 1 яйцо к курице перед панировкой и жаркой.
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